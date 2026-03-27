Netflix підвищив ціни: скільки тепер доведеться викласти за підписку

20:35 27.03.2026 Пт
2 хв
Подорожчання торкнеться як нових, так і чинних підписників
aimg Валерій Ульяненко
Netflix підвищив ціни: скільки тепер доведеться викласти за підписку Фото: підписка Netflix стала дорожчою (Getty Images)

Найбільший у світі стрімінговий сервіс Netflix підвищив ціни на всі види підписок з 26 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Variety.

З учорашнього дня діють такі ціни:

  • підписка із рекламою - 8,99 долара на місяць (замість 7,99 долара);
  • стандартний тариф - 19,99 долара на місяць (раніше 17,99 долара).
  • Premium - 26,99 долара на місяць (раніше 24,99 долара).

"Наш підхід залишається незмінним: ми продовжуємо пропонувати широкий вибір цін і тарифних планів, щоб задовольнити різноманітні потреби, і в міру того, як ми надаємо нашим підписникам більше переваг, ми оновлюємо наші ціни, щоб мати можливість інвестувати в якісні розваги та покращувати їхній досвід", заявили в Netflix.

Підвищення цін торкнеться як існуючих, так і нових підписників. Останні побачили нові ціни з учорашнього дня.

Для існуючих підписників підвищення цін відбуватиметься протягом наступних кількох тижнів. Вони отримають повідомлені електронною поштою за місяць до набрання чинності новими цінами, при цьому терміни залежатимуть від розрахункового періоду кожної окремої особи.

Нагадаємо, українська модель та фіналістка міжнародних конкурсів краси Катерина Білик відхилила пропозицію знятися у масштабному проєкті Netflix. Причиною стало "стереотипне та однобоке" висвітлення образу жінок зі Східної Європи.

РБК-Україна також писало, що через кілька днів після перемоги в боротьбі за Warner Bros. Discovery глава Paramount Skydance Девід Еллісон оголосив про долю HBO Max. За його словами, два медіагіганти об’єднають в один стрімінговий сервіс.

Злиття двох платформ дасть компанії понад 200 мільйонів підписників, що дозволить конкурувати з іншими лідерами ринку.

