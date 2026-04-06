Суд обязал Netflix вернуть подписчикам по 500 евро: в чем причина

17:59 06.04.2026 Пн
2 мин
В случае невыполнения решения сервису грозит штраф в 700 евро в день
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Netflix вернет подписчикам деньги за повышение тарифов (Getty Images)

Итальянский суд признал несколько повышений стоимости подписки Netflix в стране незаконными и обязал стриминговый сервис вернуть пользователям переплату за несколько лет. Она может достигать 500 евро.

Согласно постановлению суда, Netflix нарушил закон о защите прав потребителей, когда повышал цены без четко прописанных причин в пользовательских соглашениях. Дело подала итальянская организация Movimento Consumatori.

Согласно законодательству Италии, компании должны прямо указывать причины для изменения условий договора - в решении говорится, что сервис этого не сделал.

Компенсации будут достигать 500 евро

Суд признал юридически недействительными повышения цен в период с 2017 до 2024 года. По словам юристов Паоло Фиорио и Коррадо Пинна, незаконные повышения для премиум-плана составили всего 8 евро в месяц, а для стандартного - 4 евро.

Они объяснили, что пользователь премиум-подписки, который платил с 2017 года, может получить примерно 500 евро компенсации, а стандартной - около 250 евро.

Суд также обязал Netflix в течение 90 дней уведомить всех подписчиков, которых это касается, через электронную почту и публичные объявления. В противном случае сервису придется платить штраф в размере 700 евро в день.

Кроме того, сервис обязали уменьшить текущие цены с учетом незаконных повышений. Например, пользователь премиум-плана, который подключился в 2017 году и сейчас платит 19,99 евро, имеет право на те же услуги за 11,99 евро.

Netflix будет обжаловать решение суда

В компании заявили, что будут обжаловать это решение. Представитель Netflix отметил, что сервис серьезно относится к правам потребителей и убежден, что все условия соответствовали законодательству Италии.

Компания обновила условия пользования в апреле 2025 года. В них отмечается, при каких обстоятельствах могут меняться цены - в частности из-за технических или регуляторных причин.

Напомним, стриминговый сервис Netflix повысил цены на все виды подписок с 26 марта. Самая дешевая теперь стоит 8,99 доллара в месяц, а премиум - 26,99 доллара.

РБК-Украина также писало, что через несколько дней после победы в борьбе за Warner Bros. Discovery глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон объявил о судьбе HBO Max. По его словам, два медиагиганта объединят в один стриминговый сервис.

Слияние двух платформ даст компании более 200 миллионов подписчиков, что позволит конкурировать с другими лидерами рынка.

