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Суд запретил еще одну партию из списка СНБО

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Киев, Вторник 14 июня 2022 15:46
Суд запретил еще одну партию из списка СНБО Фото: партия "Держава" запрещена в Украине (derzhava.org.ua)
Автор: Юлия Бойко

Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск о запрете политической партии "Держава".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook суда.

"Суд удовлетворил требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Держава"; средства и другие активы партии, ее региональных, городских, районных организаций, первичных центров и других структурных организаций были переведены в имущество государства", - говорится в сообщении.

Отметим, партия "Держава" была в списке Совета национальной безопасности и обороны, на нее распространялся временный запрет до решения суда.

Напомним, сегодня стало известно о судебном запрете пророссийской партии "Наши" бывшего народного депутата Евгении Мураева. До этого были запрещены другие партии из списка СНБО.

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