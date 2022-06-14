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Суд запретил партию Мураева

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Украина, Вторник 14 июня 2022 11:47
Суд запретил партию Мураева Фото: Евгений Мураев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Восьмой апелляционный суд Львова во вторник, 14 июня, запретил партию "Наши" бывшего нардепа Евгения Мураева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на странице суда в Facebook.

"14 июня коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №857/9/22 о запрете политической партии "Наши", - говорится в сообщении.

Согласно решению суда, кроме запрета на деятельность, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о приостановлении деятельности ОПЗЖ и ряда других партий. В этот список вошли: "Оппозиционная платформа - за життя", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

К тому же, 13 июня, этот же суд запретил партию "Социалисты" и партию "Справедливости и развития".

Кроме того, в Украине запретили деятельность партии "Оппоблок". Подробнее - в материале РБК-Украина.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против телеканала "НАШ", владельцем которого является Мураев. Ограничения будут действовать пять лет.

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