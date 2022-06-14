Суд заборонив ще одну партію зі списку РНБО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook суд.

"Суд задовольнив вимоги Міністерства юстиції України: заборонена діяльність політичної партії "Держава"; кошти та інші активи партії, її регіональних, міських, районних організацій, первинних центрів та інших структурних організацій були переведені в майно держави", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, партія "Держава" була в списку Ради національної безпеки і оборони, на неї поширювалася тимчасова заборона до рішення суду.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про судову заборону проросійської партії "Наші" колишнього народного депутата Євгенії Мураєва. До цього були заборонені інші партії зі списку РНБО.

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