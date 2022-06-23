Суд запретил уже 12 пророссийских партий: список

По инициативе Службы безопасности Украины суд запретил деятельность уже 12 пророссийских партий в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что представители этих партий ретранслировали официальную позицию России в отношении Украины, поддерживали и популяризировали антиукраинскую политику и создавали угрозу национальной безопасности государства.
Напомним, сегодня, 23 июня, суд запретил "Прогрессивную социалистическую партию Украины".
Кроме того, ранее в Минюсте рассказали, что будет с депутатами запрещенной партии "ОПЗЖ".