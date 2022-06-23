Суд заборонив вже 12 проросійських партій: список

За ініціативи Служби безпеки України суд заборонив діяльність вже 12 проросійських партій в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зазначається, що представники цих партій ретранслювали офіційну позицію Росії щодо України, підтримували та популяризували антиукраїнську політику і створювали загрозу національній безпеці держави.
Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, суд заборонив "Прогресивну соціалістичну партію України".
Окрім того, раніше в Мінюсті розповіли, що буде з депутатами забороненої партії "ОПЗЖ".