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Партию "ОПЗЖ" запретили в Украине: что будет с нардепами

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 июня 2022 17:35
Партию "ОПЗЖ" запретили в Украине: что будет с нардепами Фото: Денис Малюська, министр юстиции (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Запрет деятельности партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" не приведет к полному запрету политической деятельности ее членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську в эфире телемарафона.

"Запрет политической партии не означает автоматический запрет на политическую жизнь или политическую деятельность ее членов или даже руководства", - сказал он.

Однако Малюська подчеркнул, что фракции или партии "ОПЗЖ" как политической силы в парламенте не будет. Ее деятельность была приостановлена, а фракция распущена.

Также он добавил, что Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о том, что депутаты местных советов так же потеряют свои полномочия, которые им ранее были делегированы "ОПЗЖ".

Министр юстиции отметил, что члены "ОПЗЖ" теоретически смогут участвовать в других политсилах, но с практической точки зрения у них могут возникнуть определенные сложности.

Так, руководство партии практически будет лишено технической возможности вступить в другую политсилу в ближайшее время.

Малюська отметил, что члены "ОПЗЖ" могут создать новую политическую силу или другая партия может принять их в свой состав. Но если они будут привлечены к антиукраинской деятельности, Минюст так же обратится с судебным иском о запрете и этой партии.

Напомним, в Украине запретили деятельность партии "ОПЗЖ". Все имущество политсилы будет передано в собственность государства.

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Оппозиционная платформа За життя
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