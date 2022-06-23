В Украине запретили деятельность еще одной пророссийской партии из списка СНБО. Речь идет о "Прогрессивной социалистической партии" Натальи Витренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Восьмой апелляционный административный суд в Facebook .

Рассмотрение дела о запрете партии завершили сегодня, 23 июня. Коллегия судей полностью удовлетворила иск и запретила деятельность партии.

"Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это уже 12 пророссийская партия, запрещенная судом.