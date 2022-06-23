Суд запретил уже 12 пророссийских партий: список
Фото: суд запретил уже 12 пророссийских партий (pixabay com)
По инициативе Службы безопасности Украины суд запретил деятельность уже 12 пророссийских партий в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Список запрещенных политических структур:
- "Оппозиционная платформа - За жизнь"
- "Оппозиционный блок"
- "Партия Шария"
- "Наши"
- "Социалисты"
- "Левая оппозиция"
- "Партия справедливости и развития"
- "Государство"
- "Блок Владимира Сальдо"
- "Социалистическая партия Украины"
- "Союз левых сил"
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины"
Отмечается, что представители этих партий ретранслировали официальную позицию России в отношении Украины, поддерживали и популяризировали антиукраинскую политику и создавали угрозу национальной безопасности государства.
Напомним, сегодня, 23 июня, суд запретил "Прогрессивную социалистическую партию Украины".
Кроме того, ранее в Минюсте рассказали, что будет с депутатами запрещенной партии "ОПЗЖ".