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Суд запретил уже 12 пророссийских партий: список

Новина українською →
Украина, Четверг 23 июня 2022 17:24
Суд запретил уже 12 пророссийских партий: список Фото: суд запретил уже 12 пророссийских партий (pixabay com)
Автор: Елизавета Драбкина

По инициативе Службы безопасности Украины суд запретил деятельность уже 12 пророссийских партий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Список запрещенных политических структур:

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь"
  • "Оппозиционный блок"
  • "Партия Шария"
  • "Наши"
  • "Социалисты"
  • "Левая оппозиция"
  • "Партия справедливости и развития"
  • "Государство"
  • "Блок Владимира Сальдо"
  • "Социалистическая партия Украины"
  • "Союз левых сил"
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины"

Отмечается, что представители этих партий ретранслировали официальную позицию России в отношении Украины, поддерживали и популяризировали антиукраинскую политику и создавали угрозу национальной безопасности государства.

Напомним, сегодня, 23 июня, суд запретил "Прогрессивную социалистическую партию Украины".

Кроме того, ранее в Минюсте рассказали, что будет с депутатами запрещенной партии "ОПЗЖ".

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