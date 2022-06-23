Суд заборонив вже 12 проросійських партій: список
Фото: суд заборонив вже 12 проросійських партій (pixabay com)
За ініціативи Служби безпеки України суд заборонив діяльність вже 12 проросійських партій в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Список заборонених політичних структур:
- "Опозиційна платформа - За життя"
- "Опозиційний блок"
- "Партія Шарія"
- "НАШІ"
- "Соціалісти"
- "Ліва опозиція"
- "Партія справедливості та розвитку"
- "Держава"
- "Блок Володимира Сальдо"
- "Соціалістична партія України"
- "Союз лівих сил"
- "Прогресивна соціалістична партія України"
Зазначається, що представники цих партій ретранслювали офіційну позицію Росії щодо України, підтримували та популяризували антиукраїнську політику і створювали загрозу національній безпеці держави.
Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, суд заборонив "Прогресивну соціалістичну партію України".
Окрім того, раніше в Мінюсті розповіли, що буде з депутатами забороненої партії "ОПЗЖ".