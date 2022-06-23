ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суд заборонив вже 12 проросійських партій: список

Новость на русском →
Україна, Четвер 23 червня 2022 17:24
Суд заборонив вже 12 проросійських партій: список Фото: суд заборонив вже 12 проросійських партій (pixabay com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За ініціативи Служби безпеки України суд заборонив діяльність вже 12 проросійських партій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Список заборонених політичних структур:

  • "Опозиційна платформа - За життя"
  • "Опозиційний блок"
  • "Партія Шарія"
  • "НАШІ"
  • "Соціалісти"
  • "Ліва опозиція"
  • "Партія справедливості та розвитку"
  • "Держава"
  • "Блок Володимира Сальдо"
  • "Соціалістична партія України"
  • "Союз лівих сил"
  • "Прогресивна соціалістична партія України"

Зазначається, що представники цих партій ретранслювали офіційну позицію Росії щодо України, підтримували та популяризували антиукраїнську політику і створювали загрозу національній безпеці держави.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, суд заборонив "Прогресивну соціалістичну партію України".

Окрім того, раніше в Мінюсті розповіли, що буде з депутатами забороненої партії "ОПЗЖ".

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна Росії проти України
NEWS
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі