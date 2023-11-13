UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд заочно обрав запобіжний захід нардепу Дубневичу

Фото: Ярослав Дубневич, нардеп (facebook.com/antac ua)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід народному депутату України Ярославу Дубневичу у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у розкраданні газу на кілька мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Facebook.

"Суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП, і обрав зазначеному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці додають, що суддя вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу після того, як Дубневича затримають.

Що передувало

Нагадаємо, 11 жовтня українські правоохоронці оголосили про підозру нардепу Ярославу Дубневичу в тому, що він міг викрасти газ на суму понад 2,1 млрд гривень.

Нардеп не прибув для отримання підозри та не відповідав на дзвінки детективів.

Варто зауважити, що Дубневич також є фігурантом справи про незаконне заволодіння 93 млн гривень коштів "Укрзалізниці".

2 листопада Дубневича оголосили у міжнародний розшук. За словами його адвоката, парламентар перебуває за кордоном на лікуванні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДубневичСудВерховна радаЗапобіжний захід