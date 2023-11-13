Суд заочно избрал меру пресечения нардепу Дубневичу

Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения народному депутату Украины Ярославу Дубневичу в виде содержания под стражей. Его подозревают в хищении газа на несколько миллиардов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.
"Суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором САП, и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.
Правоохранители добавляют, что судья решит вопрос о применении этой меры пресечения после того, как Дубневича задержат.
Напомним, 11 октября украинские правоохранители объявили о подозрении нардепу Ярославу Дубневичу в том, что он мог похитить газ на сумму более 2,1 млрд гривен.
Нардеп не прибыл для получения подозрения и не отвечал на звонки детективов.
Стоит заметить, что Дубневич также является фигурантом дела о незаконном завладении 93 млн гривен средств "Укрзализныци".
2 ноября Дубневича объявили в международный розыск. По словам его адвоката, парламентарий находится за границей на лечении.
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