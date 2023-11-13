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Суд заочно избрал меру пресечения нардепу Дубневичу

Фото: Ярослав Дубневич, нардеп (facebook.com/antac ua)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения народному депутату Украины Ярославу Дубневичу в виде содержания под стражей. Его подозревают в хищении газа на несколько миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.

"Суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором САП, и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении. 

Правоохранители добавляют, что судья решит вопрос о применении этой меры пресечения после того, как Дубневича задержат. 

Что предшествовало

Напомним, 11 октября украинские правоохранители объявили о подозрении нардепу Ярославу Дубневичу в том, что он мог похитить газ на сумму более 2,1 млрд гривен

Нардеп не прибыл для получения подозрения и не отвечал на звонки детективов. 

Стоит заметить, что Дубневич также является фигурантом дела о незаконном завладении 93 млн гривен средств "Укрзализныци"

2 ноября Дубневича объявили в международный розыск. По словам его адвоката, парламентарий находится за границей на лечении. 

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