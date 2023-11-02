Нардепа Дубневича оголосили у міжнародний розшук

Народного депутата Ярослава Дубневича оголосили у міжнародний розшук. Його звинувачують у заволодінні грошима "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Київський Апеляційний суд оголосив у розшук нардепа Дубневича у четвер, 2 листопада. Парламентар у суд не з'явився. Його адвокат стверджує, що нардеп перебуває за кордоном на лікуванні.

Прокурор наполягає на зміні запобіжного заходу для Дубневича. Наступне засідання у справі відбудеться 14 листопада.

Варто додати, що Ярослава Дубневича оголошували у міжнародний розшук в іншій справі.

Справа щодо грошей "Укрзалізниці"

За даними НАБУ, нардеп разом ще з вісьмома особами організував злочинну схему. Філія "Укрзалізниці" впродовж грудня 2015 - березня 2017 років закуповувала стрілочну продукцію за завищеними цінами не у виробника, а через дві компанії-посередниці, бенефіціарним власником однієї з яких є Дубневич.

Загалом через схему збитки бюджету склали 93,28 млн гривень. Нардеп та решта спільників отримали підозру.

Нещодавно ВАКС дав дозвіл примусово привести Дубневича на засідання суду. Як відомо, парламентар знаходиться за кордоном.

Інша справа Дубневича

Також 10 жовтня Дубневичу оголосили про підозру у справі про розкрадання газу на суму понад 2,1 млрд гривень. Нардеп не прибув для отримання підозри, а на дзвінки від детективів не відповідав.

Дубневича оголосили у розшук в межах цієї справи.