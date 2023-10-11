Нардепу Дубневичу оголосили підозру у розкраданні газу на 2,1 млрд гривень

Правоохоронці оголосили підозру чинному нардепу у справі про розкрадання газу на суму понад 2,1 млрд гривень. Йдеться про народного депутата Ярослава Дубневича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

У вівторок, 10 жовтня, НАБУ та САП оголосили підозру парламентарю, який є шостим підозрюваним у межах цієї справи. Інші фігуранти отримали підозри у січні 2018-го та серпні 2020 року.

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, про підозру повідомили нардепу Ярославу Дубневичу.

Дії нардепа кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України. Правоохоронці наголошують, що народний депутат не прибув для отримання підозри, не відповідав на дзвінки від детективів.

Адвокати нардепа повідомили, що не знають, де знаходить парламентар. Прокурори не виявили нардепа за жодною адресою, наявною у слідства.

Деталі справи

Слідство встановило, що нардеп протягом 2013-2017 років організував схему для крадіжки газу підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на суму понад 2,1 млрд гривень.

Підконтрольні йому ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю у "Нафтогаз України" природного газу за пільговою ціною. Проте закуплений дешевий газ учасники схеми використовували не для виробництва тепла для населення, а для приватного бізнесу. А саме для виробництва електроенергії, яку реалізували через підприємство "Енергоринок" за ринковою ціною.

Учасники схеми, за розрахунками НАБУ, отримали незаконний дохід у сумі понад 3,5 млрд гривень.

Впродовж 2013-2018 років народний депутат організував "відмивання" частини грошей - 450 млн гривень. Для цього використали підконтрольні фірми та офшори на Кіпрі та Маршаллових Островах. Врешті кошти повернулися в Україну у вигляді іноземних інвестицій для нового бізнесу у Львівській області.

Наразі обвинувальні акти стосовно п'яти учасників схеми скеровано до суду, а на Новороздільську Новояворівську ТЕЦ вартістю близько 800 млн гривень накладено арешт.

Також правоохоронці у співпраці з європейською країною змогли арештувати 2,3 млн євро, які вніс на рахунок один із членів сім’ї народного депутата.