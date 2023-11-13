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Суд заочно дав екс-нардепу Киві 14 років в'язниці

Фото: Ілля Кива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Суд у Львові сьогодні, 13 листопада, ухвалив відносно колишнього народного депутата Іллі Киви обвинувальний вирок. Політику-зраднику заочно призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Личаківського районного суду у Львові.

Екс-нардепа втікача було визнано судом винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),
  • ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України),
  • ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),
  • ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Так, судді остаточно призначили Ківі покарання у вигляді позбавлення волі на строк 14 років з конфіскацією майна.

"Вирок суду законної сили ще не набрав та протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду", - йдеться у повідомленні.

Ківа зривається у Росії

Оскільки колишній політик втік з України та переховується від слідства на території країни-агресора, кримінальне провадження розглядалося у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).

Додамо, що перед цим Кива було оголошено у міжнародний розшук.

Справи щодо Киви

Ще у березні минулого року у Державному бюро розслідувань зібрало необхідний пакет документів для оголошення зрадника у міжнародний розшук.

Також повідомлялося, що львівський суд навесні того ж року заочно заарештував Іллю Киву. Його підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 436-1 (використання та поширення символіки комуністичних режимів).

У травні 2022 року Верховна Рада України позбавила нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Іллю Киву депутатського мандата.

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СудІлля Ківа