ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинский суд заочно арестовал Илью Киву

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 15:20
Украинский суд заочно арестовал Илью Киву Фото: Илья Кива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Илья Кива, подозреваемый в госизмене, был заочно арестован украинским судом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Лычаковского районного суда Сергея Гирича.

"Сегодня следственный судья Лычаковского районного суда г. Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Киве Илье Владимировичу", - говорится в сообщении.

Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 436-1 (использование и распространение символики коммунистических режимов).

"Ходатайство рассмотрено по правилам ч.6 ст. 193 УПК Украины, которой предусмотрено, что следственный судья рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и может избрать такую меру пресечения при отсутствии подозреваемого, обвиняемого лишь в случае доказательства прокурором наличии оснований, предусмотренных статьей 177 настоящего Кодекса, а также наличия достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый выехал и/или находится на временно оккупированной территории Украины, территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором и/или объявлен в международный розыск", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что в Генеральной прокуратуре объявили о подозрении Илье Киве, его обвиняют в госизмене.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Илья Кива
NEWS
Российская авиация нанесла удар по Беларуси
Российская авиация нанесла удар по Беларуси
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"