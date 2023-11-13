Суд заочно дал экс-нардепу Киве 14 лет тюрьмы

Беглый экс-нардеп был признан судом виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

ч.3 ст.109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации),

(публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации), ч.1 ст.111 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении взрывной деятельности против Украины),

(государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении взрывной деятельности против Украины), ч.2 ст. 436-1 (публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, являющимся представителем власти),

(публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, являющимся представителем власти), ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне) Уголовного кодекса Украины.

Так, судьи окончательно назначили Киве наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества.

"Приговор суда законной силы еще не вступил в силу и в течение тридцати дней со дня его провозглашения может быть обжалован во Львовский апелляционный суд", - говорится в сообщении.

Кива срывается в России

Поскольку бывший политик сбежал из Украины и укрывается от следствия на территории страны-агрессора, уголовное производство рассматривалось в форме специального судебного производства в отсутствие обвиняемого (in absentia).

Добавим, что перед этим Кива был объявлен в международный розыск.

Дела в отношении Кивы

Еще в марте прошлого года в Государственном бюро расследований собрало необходимый пакет документов для объявления предателя в международный розыск.

Также сообщалось, что львовский суд весной того же года заочно арестовал Илью Киву. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 436-1 (использование и распространение символики коммунистических режимов).

В мае 2022 года Верховная Рада Украины лишила нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву депутатского мандата.