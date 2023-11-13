Суд заочно дал экс-нардепу Киве 14 лет тюрьмы

Суд во Львове сегодня, 13 ноября, вынес в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы обвинительный приговор. Политику-предателю заочно назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лычаковского районного суда во Львове.
Беглый экс-нардеп был признан судом виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:
Так, судьи окончательно назначили Киве наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества.
"Приговор суда законной силы еще не вступил в силу и в течение тридцати дней со дня его провозглашения может быть обжалован во Львовский апелляционный суд", - говорится в сообщении.
Поскольку бывший политик сбежал из Украины и укрывается от следствия на территории страны-агрессора, уголовное производство рассматривалось в форме специального судебного производства в отсутствие обвиняемого (in absentia).
Добавим, что перед этим Кива был объявлен в международный розыск.
Еще в марте прошлого года в Государственном бюро расследований собрало необходимый пакет документов для объявления предателя в международный розыск.
Также сообщалось, что львовский суд весной того же года заочно арестовал Илью Киву. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 436-1 (использование и распространение символики коммунистических режимов).
В мае 2022 года Верховная Рада Украины лишила нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву депутатского мандата.
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