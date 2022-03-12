Илью Киву объявят в международный розыск. В ГБР собрали все документы
В Государственном Бюро расследований собрали необходимый пакет документов для объявления в международный розыск Илью Киву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
"Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет передан заграничным коллегам.
10 марта 2022 года следователь судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал Киви меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.
Ранее Офис Генерального прокурора объявил Илье Киеве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.
За день до вторжения России в Украину Илья Кива записал видеопоздравление с днем российской армии и озвучил потребность в освобождении Украины.
Сам Илья Кива находится за пределами Украины, а партия ОПЗЖ, к которой он принадлежал, исключила его 3 марта.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!
Напомним, ранее мы писали о том, что украинский суд заочно арестовал Илью Киву.
Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.