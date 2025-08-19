Підробки та хабарі: колишньому голові ЦМСЕК та його підлеглим оголосили про підозру

Колишньому керівнику Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та його підлеглим повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та підробці документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

Зазначається, що прокурори ОГПУ та слідчі Національної поліції повідомили про підозру в зловживаннях службовим становищем та підробленні офіційних документів ексголові Центральної МСЕК МОЗ України та семи його підлеглим.

В матеріалах слідства вказується, що мова йде про організоване злочинне угруповання, яке займалося систематичною підробкою документів та перевищувало службові повноваження. До складу ОЗГ входили:

ексголова Центральної МСЕК;

заступниця ексголови, наразі чинна адвокатка;

лікарка Центральної МСЕК;

чотири члени комісії;

одна з сімейних лікарів "Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва".

"За даними слідства, учасники групи виготовляли та реєстрували завідомо підроблені направлення лікарсько-консультативних комісій і на їх підставі встановлювали інвалідність окремим особам. Офіційні документи підписувалися та завірялися печаткою ЦМСЕК, після чого особи набували права на соціальні пільги та виплати", - сказано у повідомленні.

Таким чином, за 2024 та 2025 роки таким чином незаконно отримали "інвалідність" щонайменше 14 осіб. Через отримання статусу Пенсійний фонд України виплатив цим людям 2,8 мільйона гривень, чим було завдано шкоди державному бюджету.

"Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - організація та зловживання службовим становищем у складі організованої групи; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України – організація та службове підроблення. Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів для усіх підозрюваних", - зазначили в ОГПУ.

Також ведеться встановлення інших осіб, які могли бути причетними до схеми. Паралельно перевіряється коло громадян, які отримали довідки про інвалідність без законних на те підстав.