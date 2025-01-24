Очільниці Хмельницької МСЕК Крупі продовжили запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі. Вона залишається під вартою з можливістю вийти під заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Разом з тим, слідчий суддя визначила інший розмір застави. Тепер розмір застави для Крупи складає 260 млн гривень. У разі внесення застави вона зможе вийти з СІЗО, але буде зобов’язана прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду.

Вона залишається під арештом ще щонайменше 60 днів, тобто до 23 березня 2025 року включно.

У четвер, 23 січня, слідчий суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та продовжила запобіжний захід Крупі ще на два місяці.

Справа Крупи

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року ДБР повідомило про викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

Печерський райсуд Києва обрав чиновниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 500 млн гривень. Згодом Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави до 280 млн гривень.

Викриття Тетяни Крупи стало резонансними і дало старт викриттю ще низки голів та посадовців МСЕК у різних регіонах.

З'ясувалося, що за схемою Крупи 50 прокурорів Хмельницької області фейкові інвалідності. Після скандалу Андрій Костін пішов з посади генпрокурора України.

В результаті в Україні вирішили ліквідувати систему МСЕК, замінивши її експертними командами для визначення та підтвердження інвалідності.

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