Очільниці Хмельницької МСЕК Крупі продовжили запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі. Вона залишається під вартою з можливістю вийти під заставу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.
У четвер, 23 січня, слідчий суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та продовжила запобіжний захід Крупі ще на два місяці.
Вона залишається під арештом ще щонайменше 60 днів, тобто до 23 березня 2025 року включно.
Разом з тим, слідчий суддя визначила інший розмір застави. Тепер розмір застави для Крупи складає 260 млн гривень. У разі внесення застави вона зможе вийти з СІЗО, але буде зобов’язана прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду.
Справа Крупи
Нагадаємо, що у жовтні 2024 року ДБР повідомило про викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.
Печерський райсуд Києва обрав чиновниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 500 млн гривень. Згодом Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави до 280 млн гривень.
Викриття Тетяни Крупи стало резонансними і дало старт викриттю ще низки голів та посадовців МСЕК у різних регіонах.
З'ясувалося, що за схемою Крупи 50 прокурорів Хмельницької області фейкові інвалідності. Після скандалу Андрій Костін пішов з посади генпрокурора України.
В результаті в Україні вирішили ліквідувати систему МСЕК, замінивши її експертними командами для визначення та підтвердження інвалідності.
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