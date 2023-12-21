Суд залишив олігарха Коломойського під вартою, але зменшив суму застави

Апеляційний суд подовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського, однак зменшив суму застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

За рішенням апеляційного суду, олігарх Коломойський залишиться під вартою до 26 січня, однак розмір застави зменшено до 2 мільярдів 700 тисяч гривень

Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану здоровʼя їхнього підзахисного.

На поруки Коломойського хотіли взяти восьмеро людей, зокрема телеведуча Алла Мазур.

Справа Коломойського

Нагадаємо, що олігарх Ігор Коломойський від вересня перебуває під вартою з альтернативою внесення застави, яку нещодавно суд зменшив до 3 млрд 712 тисяч гривень.

Загалом Коломойський - фігурант декількох справ. Зокрема, його підозрюють у в шахрайстві та відмиванні грошей.

За даними слідства, протягом 2013-2020 років олігарх легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Також відомо, що 7 вересня Коломойському оголосили підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку.

Згодом, він отримав нову підозру за трьома статтями. Слідство встановило, що олігарх з 2013 по 2014 роки незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

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