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Суд оставил олигарха Коломойского под стражей, но уменьшил сумму залога

Украина, Четверг 21 декабря 2023 22:05
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Суд оставил олигарха Коломойского под стражей, но уменьшил сумму залога Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Апелляционный суд продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского, однако уменьшил сумму залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По решению апелляционного суда, олигарх Коломойский останется под стражей до 26 января, однако размер залога уменьшен до 2 миллиардов 700 тысяч гривен

Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья их подзащитного.

На поруки Коломойского хотели взять восемь человек, в том числе телеведущая Алла Мазур.

Дело Коломойского

Напомним, что олигарх Игорь Коломойский с сентября находится под стражей с альтернативой внесения залога, который недавно суд уменьшил до 3 млрд 712 тысяч гривен.

В общем Коломойский – фигурант нескольких дел. В частности, его подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов олигарх легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

Также известно, что 7 сентября Коломойскому было объявлено подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка.

Впоследствии он получил новое подозрение по трем статьям. Следствие установило, что олигарх с 2013 по 2014 годы незаконно завладел 5,8 млрд. грн.

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Суд Игорь Коломойский
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