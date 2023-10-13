UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд залишив екс-голову Верховного суду Князєва під вартою, але зменшив заставу

Фото: колишній голова Верховного суду України Всеволод Князєв (pravo ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва щонайменше до 9 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

При цьому суд зменшив розмір застави Князєву з 45 млн гривень до 35 млн гривень.

У разі внесення застави на нього покладуть низку процесуальних обов’язків. 

Справа Князєва

15 травня правоохоронці спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Після цього пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень. Його також позбавили посади голови суду.

18 травня ВРП дала дозвіл на утримання Князєва під вартою, а вже ввечері його арештували з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень. Після цього суд вже тричі зменшував розмір застави.

Зазначимо, що минулого тижня правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно Князєва.

При цьому сьогодні стало відомо, що колишній голова Верховного суду орендував елітну квартиру у Києві всього за тисячу гривень. На нього склали протокол про можливу корупцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
САПВерховний судАнтікоррупційний суд