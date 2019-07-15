Суд отменил решение ЦИК о снятии Куницкого с выборов

Шестой апелляционный суд Киева восстановил в качестве кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду Александра Куницкого от партии "Слуга народа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию с заседания суда, что велась на Facebook-странице кандидата.

Соответствующее решение суд принял в воскресенье, 14 июля. Суд отметил, что решение Центральной избирательной комиссии о снятии Куницкого с выборов по одномандатном избирательном округе №169 в Харькове было противоправным, так как кандидат предоставил свое объяснение о причине отсутствия в Украине в течение 264 дней в 2015 году.

Отметим, регистрация кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого на выборах в Верховную раду по мажоритарном округе №169 была отменена решением Центральной избирательной комиссии 11 июля.

Впоследствии представитель партии "Слуга народа" Александр Качура, который также назвался адвокатом Куницкого, отметил, что его подзащитный был в командировке с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года. Отсутствие Куницкого в этот период на территории Украины стало основанием для ЦИК для решения о снятых кандидата с регистрации. Куницкий и его защита подали апелляцию.

Напомним, ранее ЦИК получила документы, которые свидетельствуют о факте пересечения границы кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" в 169 округе в Харькове Александром Куницким с паспортом гражданина иностранного государства. Куницкий использовал израильский паспорт для пересечения российско-украинской границы весной 2019 года.

Впоследствии депутат Андрей Денисенко обнародовал данные, в которых отметил, что снятого с Центризбиркомом парламентских выборов кандидата в депутаты от "Слуги народа" Александра Куницкого, а также его адвокатов Александра Перемежко и Тараса Гуменюка уличили в подделке документов.