Куницкого уличили в подделке

Фото: Александр Куницкий (Facebook / Александр Куницкий)

Надеп Денисенко опубликовал документы, поданные Куницким в ЦИК

Снятого Центризбиркомом с парламентских выборов кандидата в депутаты от "Слуги народа" Александра Куницкого, а также его адвокатов Александра Перемежко и Тараса Гуменюка уличили в подделке документов, которые объясняют его длительное отсутствие в Украины за последние 5 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook депутата Андрея Денисенко.

Денисенко опубликовал документы, поданные Куницким в ЦИК во время регистрации кандидатом в народные депутаты. Они датированы 2015 годом. При этом, Денисенко указывает на то, что датой создания электронных файлов значится 25 июня 2019 года. Депутат приходит к выводу, что поданные документы являются подделанными и не могут служить объяснением длительному отсутствию Куницкого в Украине в 2015 году. Соответственно, согласно закону, он не может принимать участие в избирательной гонке.

"Представляю вашему вниманию получены доказательства циничной подделки господином Куницким и его доверенным лицом Алексеем Курцевым документов. Тем самым, который причастен к резне студентов в Харькове в 2015 году. В частности, предоставляю переписки между Куницким и Курцевым, где мы видим подготовку фиктивных приказов, которые помогли пророссийскому агенту попасть в ВР. К адвокатам Александру Перемежко и Тарасу Гуменюку, имеющим отношение к данному делу и которые готовили эти документы, будут отдельные вопросы. Как мы видим, 25 июня, ОПГ в составе Куницкого-Курцева и нечистых на руку адвокатов (red check mark) готовили приказы (red check mark), датированные 2015 годом и которые бы объясняли где находился господин Куницкий более 180 дней, которые так необходимы для того, чтобы остаться кандидатом в депутаты", - написал Денисенко.

В документах, к которым апеллирует Денисенко, идет речь об оформлении заграничных командировок для Куницкого: с 15 марта по 20 августа он находился в Венгрии, с 20 августа по 8 сентября - в Румынии, с 8 сентября по 5 декабря - вторая часть командировки в Румынию. Денисенко обращает внимание на абсолютную идентичность приказов о командировках Куницкого. А далее публикует скрины, подтверждающие, что датой создания всех документов значится один и тот же день в 2019 году. Созданы документы пользователем "Taras Humeniuk" - транслитерация совпадает с именем адвоката Куницкого Тараса Гуменюка.

Как известно, 11 июля ЦИК отменила регистрацию Александра Куницкого кандидатом в народные депутаты. В последний раз Куницкий официально объяснял свое отсутствие в Украине работой на компанию "1+1 Продакшн".

Тогда как на документах, опубликованных Денисенко, значится фирма самого экс-кандидата в нардепы. Андрей Денисенко просит ЦИК сравнить обе редакции документов Куницкого.

"Видно, справедливо рассудив, что приказы от самого Куницкого вызовут обоснованные сомнения, было принято решение предоставить ему приказы от ОО "Элита нации", которую возглавляет господин Курцев и "1+1 Продакшн". Господа из ЦИК, может, вы сравните редакции? Возможно, большие махинаторы Куницкий и Курцев предоставляя вам фальсификат, даже не исправили ошибки и не меняли текст?" - заявил нардеп.

Фото: facebook.com/andriy.denysenko.75