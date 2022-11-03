Суд визнав моряків із крейсера "Москва" загиблими, але лише 17 осіб

16 справ було розглянуто влітку, ще одну у вересні. За словами батька одного із загиблих, суди проходили за заявами батьків зниклих військовослужбовців, а їхні інтереси представляли військова прокуратура та командування військової частини.

Моряки, рідні яких не звернулися до суду, автоматично визнаються загиблими після шести місяців.

Нагадаємо, що крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження внаслідок пожежі та вибухів у ніч із 13 на 14 квітня. Українська сторона заявила, що атакувала російський флагман двома протикорабельними ракетами "Нептун". Міноборони РФ досі не підтвердило втрату корабля у бойових діях.

За оцінками експертів, втрата крейсера "Москва" стала найдорожчою під час війни Росії проти України. Його залишкова вартість становила близько 750 млн доларів.