Суд признал моряков с крейсера "Москва" погибшими, но только 17 человек

Во временно оккупированном Севастополе суд признал погибшими 17 моряков, пропавших в результате гибели крейсера "Москва" в апреле 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство".
16 дел были рассмотрены летом, еще одно в сентябре. По словам отца одного из погибших, суды проходили по заявлениям родителей пропавших военнослужащих, а их интересы представляли военная прокуратура и командование войсковой части.
Моряки, родные которых не обратились в суд, автоматически признаются погибшими по прошествии шести месяцев.
Напомним, что крейсер "Москва" получил серьезные повреждения в результате пожара и взрывов в ночь с 13 на 14 апреля. Украинская сторона заявила, что атаковала российский флагман двумя противокорабельными ракетами "Нептун". Минобороны РФ до сих пор не подтвердило потерю корабля в боевых действиях.
По оценкам экспертов, потеря крейсера "Москва" стала самой дорогой за время войны России против Украины. Его остаточная стоимость составила около 750 млн долларов.
Напомним, ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа назвал главную ошибку, которую допустили оккупанты с крейсером "Москва".
Утрата флагмана российского Черноморского флота стала одним из важнейших этапов освобождения острова Змеиный.
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