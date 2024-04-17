Суд виніс вирок меру Рені з Одеської області у справі про хабар

Ренійського міського голову з Одеської області засудили до дев'яти років в'язниці. Його визнали винним в отриманні хабара.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд.
Зазначається, що колегія суддів визнала винними Ренійського міського голову Ізмаїльського району Одеської області та колишнього депутата місцевої ради за фактом одержання хабара в особливо великому розмірі.
У тексті не вказані ім'я та прізвище мера міста Рені, проте раніше ми писали, що йдеться про Ігоря Плехова.
Суд засудив мера Рені до дев'яти років в'язниці, а колишнього депутата до 10 років в'язниці. Також їх позбавили права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади на строк 3 роки і конфіскували все належне їм майно.
У суді нагадали, що обвинувачені попросили в особи хабар у сумі 100 тисяч доларів за передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.
Після одержання частини неправомірної вигоди в сумі 50 тисяч доларів правопорушників викрили. Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
У Вищому антикорупційному суді слухається багато справ про корупцію, проте частина обвинувачених ховаються й уникають цього процесу.
Учора стало відомо, що колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого звинувачують у зловживаннях під час закупівлі автомобілів для армії, оголошено в розшук.
А сьогодні стало відомо, що українські правоохоронці почали розшукувати колишнього народного депутата Руслана Демчака.
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