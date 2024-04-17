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Суд виніс вирок меру Рені з Одеської області у справі про хабар

Архівне фото: Ігор Плехов (скрін відео)
Автор: Дмитро Браславський

Ренійського міського голову з Одеської області засудили до дев'яти років в'язниці. Його визнали винним в отриманні хабара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Зазначається, що колегія суддів визнала винними Ренійського міського голову Ізмаїльського району Одеської області та колишнього депутата місцевої ради за фактом одержання хабара в особливо великому розмірі.

У тексті не вказані ім'я та прізвище мера міста Рені, проте раніше ми писали, що йдеться про Ігоря Плехова. 

Суд засудив мера Рені до дев'яти років в'язниці, а колишнього депутата до 10 років в'язниці. Також їх позбавили права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади на строк 3 роки і конфіскували все належне їм майно. 

Вирок можуть оскаржити

У суді нагадали, що обвинувачені попросили в особи хабар у сумі 100 тисяч доларів за передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га. 

Після одержання частини неправомірної вигоди в сумі 50 тисяч доларів правопорушників викрили. Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Колишні чиновники ховаються від Вищого антикорупційного суду

У Вищому антикорупційному суді слухається багато справ про корупцію, проте частина обвинувачених ховаються й уникають цього процесу.

Учора стало відомо, що колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого звинувачують у зловживаннях під час закупівлі автомобілів для армії, оголошено в розшук.

А сьогодні стало відомо, що українські правоохоронці почали розшукувати колишнього народного депутата Руслана Демчака.

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