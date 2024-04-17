Суд вынес приговор мэру Рени из Одесской области по делу о взятке

Отмечается, что коллегия судей признала виновными Ренийского городского голову Измаильского района Одесской области и бывшего депутата местного совета по факту получения взятки в особо крупном размере.

В тексте не указаны имя и фамилия мэра города Рени, однако ранее мы писали, что речь идет об Игоре Плехове.

Суд приговорил мэра Рени к девяти годам тюрьмы, а бывшего депутата к 10 годам тюрьмы. Также их лишили права занимать должности в органах местного самоуправления и в органах государственной власти на срок 3 года и конфисковали все принадлежащее им имущество.

Приговор может быть обжаловано

В суде напомнили, что обвиняемые попросили у лица взятку в сумме 100 тысяч долларов за передачу в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га.

После получения части неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч долларов правонарушителей разоблачили. Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения.