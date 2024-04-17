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Суд вынес приговор мэру Рени из Одесской области по делу о взятке

Архивное фото: Игорь Плехов (скрин видео)
Автор: Дмитрий Браславский

Ренийского городского голову из Одесской области приговорили к девяти годам тюрьмы. Его признали виновным в получении взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

Отмечается, что коллегия судей признала виновными Ренийского городского голову Измаильского района Одесской области и бывшего депутата местного совета по факту получения взятки в особо крупном размере.

В тексте не указаны имя и фамилия мэра города Рени, однако ранее мы писали, что речь идет об Игоре Плехове. 

Суд приговорил мэра Рени к девяти годам тюрьмы, а бывшего депутата к 10 годам тюрьмы. Также их лишили права занимать должности в органах местного самоуправления и в органах государственной власти на срок 3 года и конфисковали все принадлежащее им имущество. 

Приговор может быть обжаловано

В суде напомнили, что обвиняемые попросили у лица взятку в сумме 100 тысяч долларов за передачу в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га. 

После получения части неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч долларов правонарушителей разоблачили. Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

Бывшие чиновники прячутся от Высшего антикоррупционного суда

В Высшем антикоррупционном суде слушается много дел о коррупции, однако часть обвиняемых скрываются и избегают этого процесса.

Вчера стало известно, что бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, обвиняемый в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии, объявлен в розыск.

А сегодня стало известно, что украинские правоохранители начали разыскивать бывшего народного депутата Руслана Демчака.

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