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Колишнього нардепа Демчака оголосили у розшук

Київ, Середа 17 квітня 2024 15:53
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Колишнього нардепа Демчака оголосили у розшук Фото: Руслан Демчак, колишній нардеп (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці почали розшукувати колишнього народного депутата Руслана Демчака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного антикорупційного бюро.

За інформацією НАБУ, колишнього нардепа від партії "Європейська солідарність" Демчака оголосили у розшук за скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою чи службовим становищем).

Що відомо про справу Демчака

Ще 2 квітня Демчака викликали до НАБУ на допит як підозрюваного у кримінальному провадженні.

Більш докладних подробиць правоохоронці не розкривали, але, за інформацією українських ЗМІ, Демчак, коли був народним депутатом (2014-2019 рр.), незаконно отримував компенсацію за оренду житла у Києві. Він не мав на це права, оскільки мав приватний будинок у Київській області.

Таким чином, Демчак міг незаконно отримати близько 225 000 гривень.

До речі, на початку року українські правоохоронці оголосили у розшук колишнього нардепа, екс-главу Компартії України Петра Симоненка.

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