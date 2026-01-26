Готували теракт у центрі Києва: двох агентів РФ засудили до 15 років тюрми
Суд призначив по 15 років тюрми двом російським агентам, які готували підрив у багатолюдному місці Києва. Їх визнали винними у державній зраді та інших злочинах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.
За даними СБУ, двох агентів російської воєнної розвідки більш відомої як ГРУ затримали у вересні 2024 року у Запоріжжі.
Як встановило розслідування, зловмисники готували підрив у багатолюдному місці у Києві, щоб спровокувати панічні настрої в столиці України.
Для підготовки теракту агенти за вказівками куратора з РФ придбали компоненти для виготовлення детонуючого механізму саморобного вибухового пристрою. Згодом вони мали з’єднати його з вибухівкою, яка була заздалегідь захована у схроні.
Слідство встановило, що завдання російського ГРУ виконували 20-річна місцева жителька та її 26-річний співмешканець. У поле зору російських спецслужб вони потрапили під час пошуку "легких заробітків" у Telegram-каналах.
Після вербування агенти виконували "тестові" завдання, зокрема підпалили кілька автомобілів Сил оборони України. Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження та затримала їх на етапі підготовки подальших злочинів.
Під час обшуків у фігурантів вилучили комплектуючі для детонуючого механізму та інші докази співпраці з російським куратором.
Суд визнав обох агентів винними:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).
Фото: суд призначив по 15 років тюрми двом російським агентам, які готували підрив у багатолюдному місці Києва ( (t.me/SBUkr)
Вироки агентам РФ
Нагадаємо, це не поодинокі вироки у справах про співпрацю з російськими спецслужбами.
Так, у Запоріжжі суд засудив агента воєнної розвідки РФ, який передавав ворогу координати для ударів по місту. Йому призначили 15 років позбавлення волі.
Ще один гучний вирок винесли агентці російських спецслужб, яка коригувала обстріли Краматорська та прилеглих районів. Суд визнав її винною та призначив максимальне покарання - 15 років тюрми з конфіскацією майна.
А в Одесі до 15 років ув’язнення засудили жінку, яка під прикриттям прогулянок із 6-річним сином фотографувала військові об’єкти. Отримані дані вона передавала ворогу, позначаючи координати на Google Maps для підготовки ударів по місту.