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Суд відправив під домашній арешт блогерів, які знімали роботу ППО у Києві

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Київ, П'ятниця 02 червня 2023 13:35
Суд відправив під домашній арешт блогерів, які знімали роботу ППО у Києві Фото: суд відправив під домашній арешт блогерів, які знімали роботу ППО у Києві (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Чотирьом блогерам, які "злили" роботу ППО у Києві у соціальних мережах, обрано запобіжні заходи. Суд їх відправив під цілодобовий домашній арешт до кінця липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Як зазначають у відомстві, за клопотанням Київської міської прокуратури чотирьом особам, яких підозрюють у поширенні в інтернеті інформації про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей, обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Згідно з ухвалами суду підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Суд відправив під домашній арешт блогерів, які знімали роботу ППО у Києві

Деталі скандала

Під час масованої ракетної атаки Росії на Київ у п'ятницю, 16 травня, блогери поширили відео роботи протиповітряної оборони України. Відзняті матеріали вони розмістили у соціальних мережах.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Раніше СБУ повідомила їм про підозру.

Атака на Київ 16 травня

Вночі 16 травня по всій Україні було оголошено сигнал повітряної тривоги. У Києві повідомили про вибухи, працювала ППО. Уламки збитих ворожих цілей знайшли у кількох районах столиці. Зокрема, уламки однієї з ракет впали на територію зоопарку. Під час цієї атаки у Києві постраждали троє людей.

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