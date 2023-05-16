У Києві в результаті ракетної атаки РФ є потерпілі, - Кличко
У Києві вночі 16 травня в результаті російської ракетної атаки постраждали троє людей.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Зазначається, що громадяни постраждали у Солом'янському районі.
"За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих. У Оболонському, де впали уламки, постраждалих немає.", - написав мер у своєму Telegram.
Перед цим він зазначив, що в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ракети було пошкоджено два автомобілі, при цьому інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, що цієї ночі, 16 травня, майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Крім того, у Києві пролунали гучні вибухи та роботу ППО.
У столиці уламки ворожих ракет впали у кількох районах.
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