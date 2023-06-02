Суд отправил под домашний арест блогеров, снимавших работу ПВО в Киеве

Четырем блогерам, которые "слили" работу ПВО в Киеве в социальных сетях, избраны меры пресечения. Суд отправил их под круглосуточный домашний арест до конца июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру .

Как отмечают в ведомстве, по ходатайству Киевской городской прокуратуры четырем лицам, подозреваемым в распространении в интернете информации о работе ПВО и последствиях поражения воздушных целей, избраны меры в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Согласно постановлениям суда подозреваемым запрещено покидать место жительства до 31 июля 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали скандала

Во время массированной ракетной атаки России на Киев в пятницу, 16 мая, блогеры распространили видео работы противовоздушной обороны Украины. Снятые материалы они разместили в социальных сетях.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Ранее СБУ сообщила им о подозрении.

Атака на Киев 16 мая

Ночью 16 мая по всей Украине был объявлен сигнал воздушной тревоги. В Киеве сообщили о взрывах, работала ПВО. Обломки сбитых вражеских целей нашли в нескольких районах столицы. В частности, обломки одной из ракет упали на территорию зоопарка. Во время этой атаки в Киеве пострадали три человека.