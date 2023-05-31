"Засвітили" роботу ППО 16 травня. У Києві чотири блогерки отримали підозри

Служба безпеки повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які "засвітили" роботу ППО під час ракетного удару по Києву 16 травня. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Служба безпеки зібрала доказову базу й отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність чотирьох мешканок столиці, що поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки Росії на Київ 16 травня.

Зазначається, що одна з них - 32-річна киянка - виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Telegram-каналів. А вже за кілька годин її відеозапис був поширений на проросійських майданчиках.

Інша - 36-річна киянка – опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному Instagram-акаунті.

Третя фігурантка також поділилася своєю відеозйомкою у соцмережах.

Четверта підозрювана - уродженка Сумщини, яка проживає у Києві. Спочатку вона відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери. Для уникнення кримінальної відповідальності зловмисниця намагалася видалити заборонені повідомлення.

Під час слідчих дій за місцями проживання виявлено мобільні телефони й комп’ютери, які вони використовували для поширення своїх відео.

Усім чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану).

Блогеркам загрожує до 8 років тюрми.

Стосовно ще двох фігурантів, які в той день також оприлюднили заборонений контент і яких одразу викрила СБУ, слідчі дії тривають.

Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали про діяльність Сил оборони й наслідки ворожих обстрілів.

СБУ викриває блогерів

Нагадаємо, під час нічної атаки росіян 16 травня декілька блогерів у Києві зняли та опублікували у мережі роботу ППО. СБУ викрила шістьох осіб, які причетні до цього.

У середу, 31 травня, правоохоронці викрили ще дев'ятьох жителів Києва, які показали у соцмережах роботу протиповітряної оборони під час масованих атак РФ. Їх передадуть СБУ.

Також, за даними РБК-Україна, Служба безпеки вручить підозру Інні Вороновій - київській блогерці та співачці, а також колишній дружині наркодилера Юрія Чернецького. Вона "засвітила" у соцмережі роботу ППО у столиці.

Варто зазначити, СБУ закликає власників камер відеоспостереження вимкнути онлайн-трансляції, оскільки вони допомагають окупантам коригувати ракетні удари.