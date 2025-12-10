Суд відмовився пом'якшити запобіжний захід Труханову

В Офісі генпрокурора не називають ім'я фігуранта, але з огляду на деталі справи, йдеться про Геннадія Труханова.

Суд розглядав апеляційну скаргу сторони захисту на постанову про запобіжний захід для колишнього мера Одеси. При цьому прокурори наполягали на тому, що чинний жорсткий запобіжний захід необхідно зберегти через тяжкість наслідків правопорушення та ризики перешкоджання досудовому розслідуванню.

"За результатами апеляційного розгляду суд залишив чинним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю", - уточнили в Офісі генпрокурора.