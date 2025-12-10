Суд отказался смягчить меру пресечения Труханову

В Офисе генпрокурора не называют имя фигуранта, но исходя из деталей дела, речь о Геннадие Труханове.

Суд рассматривал апелляционную жалобу стороны защиты на постановление о мере пресечения для бывшего мэра Одессы. При этом прокуроры настаивали на том, что действующую жесткую меру пресечения необходимо сохранить из-за тяжести последствий правонарушения и рисков препятствования досудебному расследованию.

"По результатам апелляционного разбирательства суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля", - уточнили в Офисе генпрокурора.