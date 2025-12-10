RU

Война в Украине

Суд отказался смягчить меру пресечения Труханову

Фото: Геннадий Труханов, мэр Одессы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему мэру Одессы. Он продолжит находиться под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

В Офисе генпрокурора не называют имя фигуранта, но исходя из деталей дела, речь о Геннадие Труханове. 

Суд рассматривал апелляционную жалобу стороны защиты на постановление о мере пресечения для бывшего мэра Одессы. При этом прокуроры настаивали на том, что действующую жесткую меру пресечения необходимо сохранить из-за тяжести последствий правонарушения и рисков препятствования досудебному расследованию.

"По результатам апелляционного разбирательства суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля", - уточнили в Офисе генпрокурора. 

В чем подозревают Труханова

Напомним, 28 октября источники РБК-Украина сообщили о том, что бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение в служебной халатности.

Правоохранители считают, что Труханов не принял должных мер во время наводнения в Одессе 30 сентября, что привело к гибели по меньшей мере 10 человек.

Уже 31 октября бывшему мэру Одессы избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его обязали носить электронный браслет.

К слову, Труханов перестал быть мэром Одессы после того, как президент Украины Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства. Причиной для этого стало то, что у Труханова обнаружили российский паспорт. Эту информацию подтвердили в Службе безопасности Украины.

