Суд видав ордер на арешт відстороненого президента Південної Кореї

Південнокорейський суд схвалив ордер на арешт президента Юна Сок Йоля. Його було відсторонено від влади через рішення запровадити у країні воєнний стан на початку грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Управління з розслідування корупції серед високопосадовців підтвердило, що Західний окружний суд Сеула у вівторок, 31 грудня, схвалив ордер на арешт, виданий за запитом слідчих, які розслідують нетривале запровадження Юном воєнного стану. Це перший ордер на арешт чинного президента у Південній Кореї.

Генеральний секретар не прокоментував аргументацію суду щодо видачі ордеру. Суд відмовився надати коментарі агентству.

Наразі незрозуміло, коли і як буде виконаний ордер на арешт Юна. Служба безпеки президента розглядатиме ордер відповідно до належної правової процедури.

Крім того, суд схвалив ордер на обшук за місцем проживання глави держави. Натомість виконуючий обов'язки лідера правлячої Партії народної влади Квон Сон Дон заявив, що спроба затримати чинного президента є недоречною.

Раніше поліція намагалася, але не змогла провести обшук в офісі президента у рамках розслідування, оскільки служба безпеки президента заблокувала доступ.