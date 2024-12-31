Суд выдал ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи
Южнокорейский суд одобрил ордер на арест президента Юна Сок Еля. Он был отстранен от власти из-за решения ввести в стране военное положение в начале декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Управление по расследованию коррупции среди чиновников подтвердило, что Западный окружной суд Сеула во вторник, 31 декабря, одобрил ордер на арест, выданный по запросу следователей, расследующих непродолжительное введение Юном военного положения. Это первый ордер на арест действующего президента в Южной Корее.
Генеральный секретарь не прокомментировал аргументацию суда о выдаче ордера. Суд отказался предоставить комментарии агентству.
Пока непонятно, когда и как будет исполнен ордер на арест Юна. Служба безопасности президента будет рассматривать ордер в соответствии с надлежащей правовой процедурой.
Кроме того, суд одобрил ордер на обыск по месту жительства главы государства. Исполняющий обязанности лидера правящей Партии народной власти Квон Сон Дон заявил, что попытка задержать действующего президента неуместна.
Ранее полиция пыталась, но не смогла провести обыск в офисе президента в рамках расследования, поскольку служба безопасности президента заблокировала доступ.
Попытка мятежа в Южной Корее
Президент Республики Корея Юн Сок Ель 3 декабря объявил в стране военное положение. Таким образом глава государства хотел отстранить от власти оппозиционную Демократическую партию и других политических оппонентов.
Решение вызвало острый политический кризис, сопровождавшийся митингами у парламента и правительственных зданий. Впоследствии Юн отменил военное положение в стране, оно длилось около шести часов и извинился за такое решение.
Президента отстранили от исполнения обязанностей и передали полномочия премьеру страны Хан Док Су.
Против Юна возбуждено уголовное дело по возможным обвинениям в организации мятежа. Мятеж - одно из немногих обвинений, по которым президент Южной Кореи не имеет иммунитета.
Тем временем следователи выяснили, что Юн разрешил военным применять оружие против митингующих, заблокировавших вход в парламент.
27 декабря Конституционный суд начал рассмотрение дело об объявлении импичмента Юн Сок Елю.
30 декабря следователи запросили ордер на арест президента Юна.
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