Солдатам дозволили стріляти. ЗМІ дізнались деталі невдалого воєнного стану в Південній Кореї

Колишній президент Південної Кореї дозволив солдатам стріляти, щоб увійти до парламенту. Це відбулось під час невдалої спроби запровадити воєнний стан в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

У 10-сторінковому резюме з обвинувачення колишнього міністра оборони Кім Йон Хюна, яке було надано ЗМІ, говориться, що Юн пообіцяв тричі оголошувати воєнний стан, якщо це буде необхідно.

Видання також пише, що відсторонений від посади президент Південної Кореї Юн Сук Йоль дозволив військовим стріляти, якщо це буде необхідно, щоб увійти до парламенту під час його невдалої спроби запровадити воєнний стан.

Коли законодавці поспішили до парламенту 3 грудня, щоб проголосувати проти введення воєнного стану, озброєні війська увірвалися в будівлю. Вони піднялись на паркани та розбили вікна, а частина з них приземлилась на гелікоптері.

Згідно з обвинувальним висновком прокуратури, Юн сказав начальнику штабу оборони столиці Лі Чжин У, що військові можуть стріляти, якщо це необхідно, щоб увійти до Національної асамблеї.

"Ти все ще не ввійшов? Що ти робиш? Зламай двері і витягни їх, навіть якщо це означає стрілянину", - сказав Юн Лі, згідно зі звітом.