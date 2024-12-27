Конституційний суд Південної Кореї починає розгляд імпічменту президенту Йон Сок Йолю

В п'ятницю, 27 грудня, Конституційний суд Республіки Корея проведе засідання, на якому розгляне справу про оголошення імпічменту відстороненому президенту Йон Сок Йолю. Причиною стало введення ним воєнного стану на початку грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На першому засіданні Конституційного суду будуть присутні юридичні представники Юн Сок Йоля. На засіданні буде розглядатися справа про його імпічмент парламентом у зв'язку з короткочасним введенням воєнного стану. Цю інформацію передав агентству радник Юна.

За словами адвоката Сок Донг Хьона, на судовому засіданні повинні бути присутні два адвокати з команди Юна. Один із них - колишній прокурор, а інший - колишній речник Конституційного суду.

Суд має 180 днів, щоб вирішити, чи поновити Юна на посаді, чи відсторонити його. В останньому випадку нові президентські вибори відбудуться протягом 60 днів. Юн не зобов'язаний бути присутнім на слуханнях.

До четверга Йоль ігнорував запити суду про надання документів, а також виклики слідчих у рамках окремої кримінальної справи щодо оголошення ним воєнного стану 3 грудня, чим викликав критику навіть з боку деяких членів своєї партії.