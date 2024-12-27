Конституційний суд Південної Кореї починає розгляд імпічменту президенту Йон Сок Йолю
В п'ятницю, 27 грудня, Конституційний суд Республіки Корея проведе засідання, на якому розгляне справу про оголошення імпічменту відстороненому президенту Йон Сок Йолю. Причиною стало введення ним воєнного стану на початку грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На першому засіданні Конституційного суду будуть присутні юридичні представники Юн Сок Йоля. На засіданні буде розглядатися справа про його імпічмент парламентом у зв'язку з короткочасним введенням воєнного стану. Цю інформацію передав агентству радник Юна.
За словами адвоката Сок Донг Хьона, на судовому засіданні повинні бути присутні два адвокати з команди Юна. Один із них - колишній прокурор, а інший - колишній речник Конституційного суду.
Суд має 180 днів, щоб вирішити, чи поновити Юна на посаді, чи відсторонити його. В останньому випадку нові президентські вибори відбудуться протягом 60 днів. Юн не зобов'язаний бути присутнім на слуханнях.
До четверга Йоль ігнорував запити суду про надання документів, а також виклики слідчих у рамках окремої кримінальної справи щодо оголошення ним воєнного стану 3 грудня, чим викликав критику навіть з боку деяких членів своєї партії.
Воєнний стан і політична криза
Несподіваний указ Юн Сок Йоля про воєнний стан 3 грудня та швидкі політичні наслідки шокували країну і фінансові ринки. США і країни Європи висловили занепокоєння, оскільки вважали Юна вірним партнером у глобальних зусиллях з протидії Китаю, Росії та Північній Кореї.
Криза посилилася цього тижня, коли опозиційна Демократична партія пообіцяла також оголосити імпічмент прем'єр-міністру Хан Док Су, що виконує обов'язки президента. Причиною стало відхилення заклику негайно призначити трьох суддів Конституційного суду для заповнення вакантних посад.
Засідання парламенту заплановане на другу половину дня п'ятниці, 27 грудня. Демократична партія заявила, що винесе на голосування пропозицію про імпічмент Хана.
Партія зіткнулася з призначеним Юном прем'єр-міністром через суддів, а також через законопроекти, що закликають спеціальних прокурорів розслідувати діяльність президента.
У четвер, 26 грудня, Хан заявив, що призначення суддів без двопартійної згоди виходить за межі його повноважень як тимчасового президента.
Голосування парламенту, яке визначить долю Хана, відбудеться приблизно в той самий час, коли Конституційний суд проведе перше слухання у справі, яка вирішить, чи буде Юн поновлений на посаді президента, чи назавжди відсторонений від неї.
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