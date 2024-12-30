У Південній Кореї запросили ордер на арешт відстороненого президента Йоля, - Reuters

Об'єднана слідча група Південної Кореї запросила ордер на арешт відстороненого від посади президента Юн Сок Йоля. До цього запиту призвела його спроба ввести воєнний стан у країні, а також ігнорування повісток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство пише, що Юн не відповів на численні повістки на допит у поліцію та Управління з розслідування корупції серед високопосадовців. Два представництва, які спільно розслідують, чи було оголошення воєнного стану Юном, 3 грудня, рівносильно заколоту чи ні.

Суд ухвалить рішення про видачу ордера на арешт після отримання запиту.

Reuters нагадує, що Юн був відсторонений від президентських повноважень після того, як на початку грудня парламент оголосив йому імпічмент через його рішення ненадовго ввести воєнний стан.

Водночас питання про поновлення Юна на посаді або навпаки, про остаточне відсторонення, поки що продовжує розглядатися в Конституційному суді. На ухвалення рішення відводиться 180 днів.

У п'ятницю суд провів перше підготовче засідання, на якому було відхилено клопотання адвокатів Юна про відтермінування слухань, щоб краще підготуватися. Суд заявив, що діятиме швидко. Наступне слухання призначено на 3 січня.