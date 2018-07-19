Суд не удовлетворил иск "Киевэнерго" о возложении долгов перед "Нафтогазом" на "Киевтеплоэнерго"

Согласно постановлению суда, ни "Киевтеалоэнерго", ни территориальная община Киева не должны отвечать за долги "Киевэнерго" перед "Нафтогазом"

Хозяйственный суд города Киева сегодня, 19 июля, принял решение не возлагать долг ПАО "Киевэнерго" за потребленный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" на КП "Киевтеплоэнерго". Соответствующее решение было принято сегодня Хозяйственным судом города Киева, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, суд постановил, заявление "Киевэнерго" о замене должника в деле и признании правопреемником коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" оставить без удовлетворения.

"По мнению суда часть 3 статьи 22 закона "О теплоснабжении" в части о правоотношениях, в которых конечным собственником предыдущего и нового пользователя тепловых сетей являются разные лица противоречит статьям 13, 41, 61 Конституции Украины. Соответственно, суд не применяет статью 22 закона "О теплоснабжении" к этим правоотношениям. Следовательно, ни "Киевтеалоэнерго", ни территориальная община Киева не должны отвечать за долги "Киевэнерго" перед "Нафтогазом", - говорится в решений суда.

Данное решения суда может быть обжаловано в апелляционном суде.

Вместе с тем, как отметила юрист "Киевтеплоэнерго" Нина Саломенко, данное решения касается исполнительного производства о части задолженности "Киевэнерго" перед "Нафтогазом", в котором "Киевэнерго" хотело заменить должника на "Киевтеплоэнерго".

"Параллельно в производстве находятся иски города к "Нафтагазу" о признании договор на поставку газа заключенными. В свою очереди "Нафтогаз" подал встречный иск, в котором он требует от "Киевтеплоэнерго" признать приемником всех долгов "Киевэнерго", - сказала она.

Напомним, КП "Киевтеплоэнерго" в середине июня обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать подписанным договор с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа.

В свою очередь "Нафтогаз Украины" не подписывает договор с "Киевтеплоэнерго" из-за отказа КГГА принимать на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК.

После "Нафтогаз Украины" подал встречный иск к "Киевтеплоэнерго" в рамках спора между сторонами по правопреемственности газовых долгов и заключению договора на поставку газа.