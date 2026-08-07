Суд США зупинив будівництво бальної зали Трампа за 400 млн доларів

Апеляційний суд округу Колумбія наголосив, що жоден президент не може докорінно змінювати Білий дім без схвалення Конгресу.

"Кожен президент є тимчасовим орендарем, а не власником Білого дому", - зазначили в суді.

За словами суддів, Конгрес не передавав виконавчій владі необмежених повноважень кардинально перепроектувати та реконструювати Білий дім на бажання конкретного президента.

Рішення не забороняє будівництво назавжди, але зупиняє наземні роботи на час судового розгляду - доки проєкт не схвалить Конгрес.

Аргумент про національну безпеку

Раніше адміністрація описувала бальну залу як необхідну для проведення великих офіційних заходів і збереження безпеки Білого дому.

Юрист Мін'юсту стверджував, що суди не мають ролі у зважуванні приватно фінансованого проєкту, а колишнє Східне крило робило президента вразливим до нападів.

Однак суд відхилив ці доводи. Судді наголосили, що аргументи щодо національної безпеки "не є автоматичним засобом для виходу з-під закону".

Апеляційний суд відклав своє рішення на 14 днів, щоб адміністрація Трампа могла подати апеляцію до Верховного суду США.

Сам Трамп раніше захищав проєкт та його вартість, яка подвоїлася порівняно з початковими прогнозами. За його словами, зала стала "приблизно вдвічі більшою за розміром і набагато якіснішою", ніж передбачала початкова пропозиція.