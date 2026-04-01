"Вийшов за межі": Трамп відреагував на зупинку будівництва в Білому домі
Президент США Дональд Трамп різко розкритикував федерального суддю, який наказав зупинити будівництво бальної зали в Білому домі, назвавши його "політичним" і звинувативши у спробі підірвати національну безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Truth Social Дональда Трампа.
Що сказав Трамп
У своєму дописі в Truth Social Трамп заявив, що суддя, який зупинив проєкт, "ненавидить Трампа" та "вийшов за межі своїх повноважень". За словами президента, бальна зала має стати "великим подарунком Америці", який дозволить майбутнім президентам і світовим лідерам безпечно проводити масштабні заходи.
Трамп наголосив, що будівля буде оснащена:
-
бомбосховищами;
-
сучасною лікарнею та медичними закладами;
-
захисними перегородками;
-
aсекретними військовими об’єктами та обладнанням;
-
куленепробивним, балістичним і противибуховим склом;
-
захистом від дронів;
-
військовою вентиляцією.
"Без цієї бальної зали жоден майбутній президент не зможе бути в безпеці під час заходів, інавгурацій чи глобальних самітів", - написав Трамп.
Проєкт "в рамках бюджету та з випередженням графіка"
Президент зазначив, що будівництво триває "в рамках бюджету та з випередженням графіка". Майже всі матеріали вже виготовлені або перебувають у дорозі, багато з них уже оплачені. Загальна вартість проєкту - сотні мільйонів доларів.
Звинувачення на адресу судді
Трамп звинуватив суддю в тому, що той "незаконно втрутився" в проєкт, і запитав, чому скаргу не подали раніше, до початку будівництва.
"Це високополітичний суддя, який вийшов з-під контролю і завдає величезної шкоди нашій країні. Це глузування з нашої судової системи!" - заявив президент.
Він наголосив, що бальна зала є "життєво важливою для національної безпеки", і жоден суддя не може зупинити цей "історичний та військово необхідний проєкт".
Проєкт Трампа з будівництва нової бальної зали в Білому домі вартістю 400 млн доларів мав замінити знесене у 2025 році Східне крило (збудоване 1902 року, розширене 1942-го).
У грудні 2025 року Національний фонд історичних пам'яток подав позов, стверджуючи, що президент перевищив повноваження, знісши історичну будівлю без дозволу Конгресу. 31 березня 2026 року суддя Річард Леон зупинив будівництво.
Однак апеляційний суд 12 квітня дозволив тимчасово продовжити роботи - до 17 квітня, коли відбудеться ключове слухання. Трамп особисто залучився до проєкту, оглядаючи зразки каменю, і назвав бальну залу "символом свого президентства" та критичним елементом безпеки.