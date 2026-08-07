Суд США остановил строительство бального зала Трампа за 400 млн долларов

Федеральный апелляционный суд США обязал администрацию Дональда Трампа остановить строительство бального зала стоимостью 400 млн. долларов на месте снесенного Восточного крыла Белого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Апелляционный суд округа Колумбия подчеркнул, что ни один президент не может коренным образом менять Белый дом без одобрения Конгресса.
"Каждый президент является временным арендатором, а не владельцем Белого дома", - отметили в суде.
По словам судей, Конгресс не передавал исполнительной власти неограниченные полномочия кардинально перепроектировать и реконструировать Белый дом по желанию конкретного президента.
Решение не запрещает строительство навсегда, но останавливает наземные работы на время судебного разбирательства, пока проект не одобрит Конгресс.
Ранее администрация описывала бальный зал как необходимый для проведения больших официальных мероприятий и обеспечения безопасности Белого дома.
Юрист Минюста утверждал, что суды не играют роли в взвешивании частно финансируемого проекта, а бывшее Восточное крыло делало президента уязвимым к нападениям.
Однако суд отклонил эти доводы. Судьи подчеркнули, что аргументы по национальной безопасности "не являются автоматическим средством выхода из-под закона".
Апелляционный суд отложил свое решение на 14 дней, чтобы администрация Трампа могла подать апелляцию в Верховный суд США.
Сам Трамп ранее защищал проект и его стоимость, удвоившуюся по сравнению с первоначальными прогнозами. По его словам, зал стал "приблизительно вдвое больше по размеру и намного качественнее", чем предполагало первоначальное предложение.
Напомним, бальный зал – это масштабный проект стоимостью 400 млн долларов, предусматривающий строительство нового комплекса на месте снесенного Восточного крыла Белого дома.
Сначала Трамп обещал не трогать имеющееся здание, но со временем все же разобрал целое крыло.
Проект неоднократно тормозился из-за судов и споров в Конгрессе - демократы называли инициативу расточительностью и блокировали финансирование в Сенате.
Ранее Трамп подверг резкой критике судью , который останавливал строительство, заявив, что тот "вышел за пределы полномочий", а сам проект назвал "жизненно важным для национальной безопасности".