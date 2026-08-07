Суд США остановил строительство бального зала Трампа за 400 млн долларов

Апелляционный суд округа Колумбия подчеркнул, что ни один президент не может коренным образом менять Белый дом без одобрения Конгресса.

"Каждый президент является временным арендатором, а не владельцем Белого дома", - отметили в суде.

По словам судей, Конгресс не передавал исполнительной власти неограниченные полномочия кардинально перепроектировать и реконструировать Белый дом по желанию конкретного президента.

Решение не запрещает строительство навсегда, но останавливает наземные работы на время судебного разбирательства, пока проект не одобрит Конгресс.

Аргумент о национальной безопасности

Ранее администрация описывала бальный зал как необходимый для проведения больших официальных мероприятий и обеспечения безопасности Белого дома.

Юрист Минюста утверждал, что суды не играют роли в взвешивании частно финансируемого проекта, а бывшее Восточное крыло делало президента уязвимым к нападениям.

Однако суд отклонил эти доводы. Судьи подчеркнули, что аргументы по национальной безопасности "не являются автоматическим средством выхода из-под закона".

Апелляционный суд отложил свое решение на 14 дней, чтобы администрация Трампа могла подать апелляцию в Верховный суд США.

Сам Трамп ранее защищал проект и его стоимость, удвоившуюся по сравнению с первоначальными прогнозами. По его словам, зал стал "приблизительно вдвое больше по размеру и намного качественнее", чем предполагало первоначальное предложение.