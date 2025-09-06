Суд в США зобов'язав адміністрацію Трампа розблокувати допомогу іншим країнам

В США апеляційний суд підтвердив вирок суду нижчої інстанції щодо припинення надання іноземної допомоги адміністрацією президента Дональда Трампа. Кошти були погоджені Конгресом, Білий дім не мав права скасовувати допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що в окрузі Колумбія апеляційний суд підтримав вирок, який виніс у справі суд нижчої інстанції. В рішенні сказано, що Білий дім не мав права блокувати кошти, які були виділені Конгресом США.

Адміністрація Трампа, згідно з рішенням, повинна відновити фінансування проєктів, на які Конгрес виділив 11 мільярдів доларів. Також адміністрація Трампа повинна зробити це до завершення погодженого терміну використання коштів у вересні.

При цьому тільки один суддя з усіх заявив, що він скасував би рішення суду першої інстанції. Суддю призначили вже під час другого президентського терміну Трампа, тому він виступив проти вироку суду нижчої інстанції.