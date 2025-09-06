ua en ru
Суд в США обязал администрацию Трампа разблокировать помощь другим странам

США, Суббота 06 сентября 2025 18:27
Суд в США обязал администрацию Трампа разблокировать помощь другим странам Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В США апелляционный суд подтвердил приговор суда низшей инстанции о прекращении предоставления иностранной помощи администрацией президента Дональда Трампа. Средства были согласованы Конгрессом, Белый дом не имел права отменять помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в округе Колумбия апелляционный суд поддержал приговор, который вынес по делу суд низшей инстанции. В решении сказано, что Белый дом не имел права блокировать средства, которые были выделены Конгрессом США.

Администрация Трампа, согласно решению, должна возобновить финансирование проектов, на которые Конгресс выделил 11 миллиардов долларов. Также администрация Трампа должна сделать это до завершения согласованного срока использования средств в сентябре.

При этом только один судья из всех заявил, что он отменил бы решение суда первой инстанции. Судью назначили уже во время второго президентского срока Трампа, поэтому он выступил против приговора суда низшей инстанции.

Отметим, что в конце августа администрация Трампа подала срочную апелляцию в Верховный суд, добиваясь остановки выплат $12 млрд иностранной помощи.

При этом 13 августа Федеральный апелляционный суд США отменил судебный запрет, обязывающий Госдепартамент продолжать выплаты иностранной помощи. Такое решение является победой президента Дональда Трампа.

Напомним, что почти сразу же после инаугурации на второй президентский срок, 20 января 2025 года, Дональд Трампприостановил на 90 дней финансирование всей иностранной помощи. Далее ее предоставление вообще было отменено. Трамп неоднократно называл предоставление другим странам помощи от США "расточительством".

