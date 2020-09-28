Суд в США заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok

Окружной суд США в Вашингтоне временно заблокировал указ президента Дональда Трампа о запрете на скачивание китайского приложения TikTok. Суд принял решение за четыре часа до вступления запрета в силу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, решение суда дает TikTok больше времени, чтобы получить одобрение властей США и Китая на незавершенную сделку по продаже сервиса с Oracle и Walmart.

Напомним, 19 сентября Трамп заявил, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart.

Ранее Трамп заявил, что решение по сделке компаний Oracle и TikTok будет принято очень скоро. По его словам, он рассмотрит этот вопрос вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.

Впервые Трамп заговорил о возможности запретить компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok.

Причиной запрета называют попытки обеспечить национальную безопасность и защитить американцев от угрозы Китайской коммунистической партии.